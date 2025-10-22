Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что его задержали на границе США. По его словам, в американском аэропорту у него взяли отпечатки пальцев, а также спросили о цели визита.

Мои ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили. Его смутило удаленное расположение городов, в которых мне предстоит выступать, — подчеркнул историк моды.

После дактилоскопии экс-ведущего отвели в комнату задержания. В помещении уже находились другие задержанные лица, уточнил он. Через некоторое время таможенники провели досмотр багажа Васильева, после чего отпустили. Произошедшее он назвал невероятным событием.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Васильев может отказываться от приезда в Россию из-за опасений уголовного преследования. Эксперт считает, что озвученные историком моды причины, включая якобы плотный график выступлений за рубежом на годы вперед, не выглядят убедительными.