Продюсер раскрыл, почему Васильев на самом деле отказывается приезжать в РФ

Историк моды Александр Васильев может отказываться от приезда в Россию из-за опасений уголовного преследования, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, озвученные менеджментом бывшего ведущего программы «Модный приговор» причины, включая якобы плотный график выступлений за рубежом на годы вперед, не выглядят убедительными.

Я думаю, популярность и важность Васильева сильно преувеличена его менеджментом. Да, его могут приглашать ведущим или свадебным генералом какие-то медийные личности. Но я не верю, что кто-то желает видеть на своем мероприятии только Васильева и готов идти на любые условия, платить любые деньги, лишь бы он приехал. Я совершенно не верю в то, что его график полностью расписан на 2026 год. Он боится приезжать в Россию. Вполне возможно, опасается какого-то преследования или того, что с ним может состояться серьезный разговор, — пояснил Рудченко.

По его словам, Васильев боится отвечать за свои поступки. Также продюсер отметил, что уехавшим из страны артистам, которые построили карьеру в России, сложно найти постоянный спрос за границей.

Чего боится Васильев, так это отвечать за свои действия. А раз опасается, то можно предположить, что не все так чисто. Кому он нужен за границей? Мне не верится, что уехавшие из России артисты или деятели культуры, которые сделали себя в нашей стране, кому-то нужны за рубежом. Это могут быть, конечно, разовые выступления, но не весь 2026 год расписан так, что невозможно воткнуть никакое мероприятие, — резюмировал Рудченко.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что недвижимость Васильева, который покинул РФ в 2022 году, следует конфисковать в пользу семей участников СВО. По его словам, такая мера стала бы актом социальной справедливости в ответ на публичный отказ бывшего ведущего программы «Модный приговор» возвращаться в Россию даже за деньги.