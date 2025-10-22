Рябков высказался о ловушке для России Замглавы МИД Рябков: Россия не позволит затащить себя в гонку вооружений

Россия не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва усвоила уроки истории и не попадется в эту ловушку, передает ТАСС.

Мы не позволим втянуть нас в очень дорогостоящую гонку вооружений. <…> Больше никаких подобных ловушек. Одно мы знаем наверняка: у нас есть возможности и ресурсы, чтобы защитить себя и продвигать свои интересы во все времена, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора. По словам главы РФ, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий со стороны Соединенных Штатов.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в свою очередь отметил, что Россия будет вынуждена наращивать ядерный потенциал в случае, если США продолжат нарушать условия ДСНВ. По его словам, текущее решение Москвы придерживаться соглашения в одностороннем порядке является последней попыткой избежать полномасштабной гонки вооружений.