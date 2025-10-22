NEWS.ru открыл набор работ на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы из зарегистрированных в России СМИ. Победителя премии объявят до 31 декабря 2025 года. Он получит 300 тыс. рублей.

Основная цель нашей профессии — не просто рассказывать истории, а доносить их до сердец людей. Никита обладал невероятным репортерским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. И чтобы память о нашем друге жила, чтобы показать благородную сторону журналистики, мы решили учредить премию и сделать ее ежегодной, — рассказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

На участие в премии примут работы, в которых ключевые общественные события раскрываются через истории людей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами по независящим от них причинам. В фокусе внимания должны быть последствия техногенных катастроф, природных катаклизмов, военных или политических конфликтов. Важно, чтобы материалы были опубликованы в период с 20 октября 2024 года по 20 октября 2025 года. В жюри конкурса в этом году — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Заявки на участие принимаются вплоть до 10 декабря 2025 года. С условиями подачи работы можно ознакомиться по ссылке.

Премия учреждена в память о Никите Цицаги, корреспонденте NEWS.ru, который погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, готовя к выпуску репортаж о жизни монахов во время СВО.

Ранее победителем I премии «Взгляд сквозь сердце» стал Павел Волков, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия». Ее посвятили памяти корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, который трагически погиб под Угледаром в результате атаки дронов ВСУ в июне 2024 года.