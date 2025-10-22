Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:49

Раскрыта стоимость самого большого жилья в России

ТАСС: самое большое жилье в России продается за 2,8 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самое большое жилое помещение, представленное на российском рынке недвижимости, имеет площадь более 1600 квадратных метров и оценивается в 2,8 млрд рублей, заявил ТАСС руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. По его данным, продается целый подъезд, который можно разделить на восемь отдельных объектов, каждый из них будет иметь террасы, балконы и патио. В состав объекта также входят 10 машино-мест и девять келлеров.

Самая большая квартира имеет площадь более 1600 квадратных метров. Она продается за 2,8 млрд рублей в одном из жилых комплексов в районе Раменки на Минской улице в Москве, — сказал Алексей Попов.

На второй позиции рейтинга находится пентхаус площадью 1080 квадратных метров, расположенный в Пресненском районе Москвы. Квартира имеет террасу на крыше и предлагается за 1,2 млрд рублей. Третье место занимают строящиеся апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга общей площадью 1001 квадратный метр. Стоимость объекта превышает 2,8 млрд рублей, но без отделки.

Самый дорогой загородный дом в России оценивается в 8,1 млрд рублей и находится в Московской области. Резиденция площадью около 1400 квадратных метров расположена на Минском шоссе. Земельный участок превышает пять гектаров. Архитектурное решение особняка выполнено в классическом стиле, а территория окружена вековыми соснами. В инфраструктуру объекта входят гараж, гостевые дома, бассейн, спа-комплекс, фитнес-зал и теннисный корт.

