Раскрыта стоимость самого дорогого загородного дома в России Самый дорогой дом в Подмосковье оценили в 8,1 млрд рублей

Самый дорогой загородный дом оценивается в 8,1 млрд рублей, он расположен в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства «Intermark загородная недвижимость». Это жилище расположено на Минском шоссе и представляет собой резиденцию площадью около 1,4 тыс. квадратных метров. Земельный участок превышает 5 гектаров.

Особняк выполнен в классическом архитектурном стиле и окружен вековыми соснами. На территории расположены гараж, гостевые дома, бассейн, SPA-комплекс, фитнес-зал и теннисный корт.

Второе место в рейтинге занимает загородный дом площадью 4 тыс. квадратных метров в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе стоимостью 6 млрд рублей. На третьей позиции находится поместье во французском стиле площадью 2 тыс. квадратных метров на Минском шоссе, цена которого составляет 5,3 млрд рублей. В этом особняке оборудованы шесть спален и SPA-комплекс.

Ранее стало известно, что минимальная стоимость аренды жилья в Москве составляет 29 тыс. рублей, тогда как максимальная достигает 3,75 млн рублей. Таким образом, разрыв между самыми доступными и наиболее дорогими предложениями на столичном рынке недвижимости составляет 130 раз. За 29 тыс. рублей доступна для аренды студия площадью 12 квадратных метров, расположенная в Новой Москве. Верхнюю ценовую категорию представляет шестикомнатная квартира площадью 360 квадратных метров, находящаяся на престижной «Золотой миле».