Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей

Ремонт дома на улице Большой Зелениной в Петроградском районе Петербурга, который обрушился в августе 2025 года, обойдется в 244 млн рублей, передает «Фонтанка» слова вице-губернатора Евгения Разумишкина. К концу 2025 года планируется восстановить контур здания.

На ремонтные работы обвалившегося дома заключено два контракта. Сначала строители установят крышу в том месте, где ее нет, а затем приступят к отделочным работам. К 20 октября власти планируют подключить к отоплению батареи в сохранившейся части дома без аварийного статуса. В издании пояснили, что замену поврежденных батарей обеспечит «Фонд капитального ремонта».

По информации журналистов, жители смогут вернуться в непострадавшую часть здания во втором квартале 2026 года. В поврежденной части будут проходить отделочные работы, которые потребуют больше времени, добавили в издании.

Отмечается, что после обрушения дома в Санкт-Петерубурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. В тот момент в жилом здании проводился капитальный ремонт.