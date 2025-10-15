Власти Великобритании допустили серьезную ошибку в выстраивании отношений с Россией, заявил журналист Джонни Миллер в своей публикации в соцсети X. По его мнению, страна сделала стратегический просчет, позволив занять ведущие позиции политикам с антироссийской риторикой.

Самая большая ошибка Великобритании заключалась в том, что она заставила замолчать своих экспертов по России — ученых, журналистов и т. д. В результате у них появились коррумпированные и бесхарактерные личности вроде (бывшего премьер-министра Британии. — NEWS.ru) Бориса Джонсона и (экс-министра обороны Британии. — NEWS.ru) Бена Уоллеса. Это полная катастрофа, — написал журналист.

Ранее китайские аналитики пришли к выводу, что Великобритания неизбежно потерпит поражение в случае военного конфликта с Россией и КНР. Они отметили, что, хотя Лондон стремится достичь уровня военной мощи Вашингтона, его возможности значительно уступают. Специалисты подчеркнули, что страна не сможет одержать победу в таком противостоянии, и рекомендовали британскому руководству адаптироваться к новой международной реальности.

До этого СМИ писали о потере Великобританией контроля над собственными границами из-за масштабного притока мигрантов. Министр внутренних дел Шабана Махмуд на предстоящей Балканской конференции намерена предупредить о риске утраты общественного доверия к политическому руководству и государственным институтам.