Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:49

Великобритании предсказали крах в войне с Китаем и Россией

Sohu: Великобритания бы проиграла в войне с Китаем и Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если Великобритания решится на военное столкновение с Россией и Китаем, она однозначно проиграет, заявили аналитики издания Sohu. Журналисты отметили, что Лондон пытается достигнуть военной мощи Вашингтона, однако сильно проигрывает.

В последнее время в Великобритании неоднократно делали амбициозные заявления по восстановлению военной мощи до уровня, сопоставимого с США. <…> Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна инвестирует 15 млрд фунтов стерлингов в строительство 12 атомных подводных лодок, — отметили аналитики.

При этом, по их словам, Великобритания потерпит крах и не достигнет победы. Журналисты посоветовали Лондону принять новую реальность и адаптироваться к изменениям в мире.

Ранее политолог-китаевед Николай Вавилов заявил, что Китай не отвергает возможности организации совместных предприятий в России, наращивания объемов инвестирования в российские добывающие отрасли и энергетику, а также перехода кооперации в научной и технической сферах на качественно иной этап развития. Он также отметил, что позиции РФ может усилить товарная война КНР с США.

Китай
Великобритания
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.