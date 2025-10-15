Великобритании предсказали крах в войне с Китаем и Россией Sohu: Великобритания бы проиграла в войне с Китаем и Россией

Если Великобритания решится на военное столкновение с Россией и Китаем, она однозначно проиграет, заявили аналитики издания Sohu. Журналисты отметили, что Лондон пытается достигнуть военной мощи Вашингтона, однако сильно проигрывает.

В последнее время в Великобритании неоднократно делали амбициозные заявления по восстановлению военной мощи до уровня, сопоставимого с США. <…> Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна инвестирует 15 млрд фунтов стерлингов в строительство 12 атомных подводных лодок, — отметили аналитики.

При этом, по их словам, Великобритания потерпит крах и не достигнет победы. Журналисты посоветовали Лондону принять новую реальность и адаптироваться к изменениям в мире.

Ранее политолог-китаевед Николай Вавилов заявил, что Китай не отвергает возможности организации совместных предприятий в России, наращивания объемов инвестирования в российские добывающие отрасли и энергетику, а также перехода кооперации в научной и технической сферах на качественно иной этап развития. Он также отметил, что позиции РФ может усилить товарная война КНР с США.