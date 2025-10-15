Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:40

Политолог раскрыл, что ждать России от торговой войны Китая и США

Политолог Вавилов: торговая война США и КНР может усилить позиции России

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Торговая война США и КНР может усилить позиции России, заявил политолог-китаевед Николай Вавилов. По его словам, которые передает Readovka.news, обострение взаимных претензий Пекина и Вашингтона может подорвать американоцентричную мировую экономику.

Политолог отметил, что Китай не отвергает возможности организации совместных предприятий в России, наращивания объемов инвестирования в российские добывающие отрасли и энергетику, а также перехода кооперации в научной и технической сферах на качественно иной этап развития. Дополнительно он указал на вероятность активного проникновения на отечественный рынок технологических фирм Китая.

По словам эксперта, китайская сторона воспринимает полное прекращение связей с Соединенными Штатами как предрешенное событие. Он отметил, что это уменьшает страх перед последующими западными ограничениями и одновременно усиливает заинтересованность в активизации бизнеса в России.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Т

политологи
КНР
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это полная катастрофа»: журналист озвучил ошибку Британии по России
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.