Политолог раскрыл, что ждать России от торговой войны Китая и США Политолог Вавилов: торговая война США и КНР может усилить позиции России

Торговая война США и КНР может усилить позиции России, заявил политолог-китаевед Николай Вавилов. По его словам, которые передает Readovka.news, обострение взаимных претензий Пекина и Вашингтона может подорвать американоцентричную мировую экономику.

Политолог отметил, что Китай не отвергает возможности организации совместных предприятий в России, наращивания объемов инвестирования в российские добывающие отрасли и энергетику, а также перехода кооперации в научной и технической сферах на качественно иной этап развития. Дополнительно он указал на вероятность активного проникновения на отечественный рынок технологических фирм Китая.

По словам эксперта, китайская сторона воспринимает полное прекращение связей с Соединенными Штатами как предрешенное событие. Он отметил, что это уменьшает страх перед последующими западными ограничениями и одновременно усиливает заинтересованность в активизации бизнеса в России.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Т