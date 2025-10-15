Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:38

Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма

Nutrients: черный перец, гвоздика и корица обладают антиоксидантными свойствами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярное употребление определенных специй может значительно повысить уровень потребления антиоксидантов, замедляющих старение, сообщает научный журнал Nutrients. Согласно исследованию американских ученых, такие приправы, как черный перец, корица и гвоздика, являются концентрированными источниками полезных полифенолов.

Специалисты из Университета штата Айдахо провели опрос среди 212 респондентов, проанализировав частоту использования 27 различных трав и специй. Результаты продемонстрировали, что в среднем взрослый человек получает из приправ примерно 680 мг полифенолов ежемесячно, что составляет до 12% от общего их потребления с пищей.

Исследователи обратили внимание, что традиционные диетологические опросы часто игнорируют вклад специй в рацион. Между тем добавление этих ингредиентов в блюда представляет собой простой и эффективный способ обогатить диету биологически активными соединениями без увеличения ее калорийности.

Авторы работы рекомендуют обязательно учитывать потребление специй при проведении дальнейших исследований питания. Такой подход позволит более точно оценивать их значительную роль в поддержании здоровья и противодействии старению.

Ранее исследователи Стэнфордского университета выяснили, что процесс старения человеческого организма происходит неравномерно. Ученые определили два ключевых возрастных рубежа — около 44 и 60 лет, когда в организме происходят значительные физиологические изменения.

