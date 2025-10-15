Россиянам объяснили, на что повлияет повышение МРОТ в 2026 году

Повышение МРОТ окажет влияние на уровень зарплат малообеспеченных граждан, больничных и декретных выплат, заявил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Кроме того, показатель будет влиять на расчет алиментов в случае, если доход плательщика трудно определить, отметил эксперт.

Повышение МРОТ влияет на многие существенные показатели и прежде всего на минимальное вознаграждение за труд при полном рабочем времени. Также увеличение МРОТ будет влиять на расчет больничного, а еще на расчет декретных, предоставляемых при родах и отпуске по уходу за ребенком. В случае если присутствует обязанность гражданина платить алименты, а доходы трудно определить, то размер будет калькулироваться кратно новому МРОТ, — сказал Гиринский.

Размер командировочных и отпускных за 2026 год также должен будет определяться с учетом «нового» МРОТ, отметил эксперт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства заявил о росте минимального размера оплаты труда темпами, превышающими инфляцию. По его словам, в 2026 году данный показатель достигнет 27 093 рублей, что позволит улучшить жизненный уровень приблизительно 4,5 млн трудящихся.