Собственникам жилья рассказали, как защититься от мошенников

Чтобы обезопасить себя от мошенников, владелец жилья может оформить запрет на сделки без своего личного присутствия, сообщила автор проекта финансового просвещения и член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду Наталья Халезова. По ее словам, переданным MIR24.TV, это можно сделать в МФЦ по месту регистрации.

Простой и действенный способ защититься от мошенников — оформить запрет на сделки с недвижимостью без вашего личного присутствия. Он доступен любому россиянину, все можно оформить бесплатно. Вы можете обратиться в МФЦ вашего района. Документов о недвижимости у вас не потребуют — специалисты уточняют информацию сами, — сообщила она.

Уточняется, что одна из самых распространенных мошеннических схем выглядит так: злоумышленники находят объявление о долгосрочной аренде дорогой квартиры. Снимая жилье, они под разными предлогами фотографируют паспорт хозяина. Затем ищут человека, который согласится сыграть роль владельца, и делают поддельный паспорт, заменив фотографию. После этого мошенники обращаются к нотариусу, оформляют доверенность на этого «владельца» и продают квартиру.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 26,5 млн рублей, которые были получены от продажи трех квартир и загородного дома. Пострадавшая женщина настолько поверила аферистам, что начала оказывать им содействие в поиске новых жертв среди людей пожилого возраста.