Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:54

Собственникам жилья рассказали, как защититься от мошенников

Финэксперт Халезова: владелец жилья может оформить запрет на заочные сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обезопасить себя от мошенников, владелец жилья может оформить запрет на сделки без своего личного присутствия, сообщила автор проекта финансового просвещения и член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду Наталья Халезова. По ее словам, переданным MIR24.TV, это можно сделать в МФЦ по месту регистрации.

Простой и действенный способ защититься от мошенников — оформить запрет на сделки с недвижимостью без вашего личного присутствия. Он доступен любому россиянину, все можно оформить бесплатно. Вы можете обратиться в МФЦ вашего района. Документов о недвижимости у вас не потребуют — специалисты уточняют информацию сами, — сообщила она.

Уточняется, что одна из самых распространенных мошеннических схем выглядит так: злоумышленники находят объявление о долгосрочной аренде дорогой квартиры. Снимая жилье, они под разными предлогами фотографируют паспорт хозяина. Затем ищут человека, который согласится сыграть роль владельца, и делают поддельный паспорт, заменив фотографию. После этого мошенники обращаются к нотариусу, оформляют доверенность на этого «владельца» и продают квартиру.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 26,5 млн рублей, которые были получены от продажи трех квартир и загородного дома. Пострадавшая женщина настолько поверила аферистам, что начала оказывать им содействие в поиске новых жертв среди людей пожилого возраста.

мошенники
квартиры
сделки
недвижимоcть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевт оценил меры по запрету продажи БАДов
Юрист оценил идею обязательной медиации при разводе
Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.