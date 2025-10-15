Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 19:09

В японском городе запретили класть монеты в гробы усопших

Власти японского Саппоро запретили ритуал с монетами для загробной жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти японского города Саппоро ввели официальный запрет на помещение монет в гробы умерших, сообщает издание South China Morning Post. Данная мера была принята из-за технических проблем, которые возникают в процессе кремации тел.

Запрет касается монет номиналом 10 иен, которые, согласно древнему поверью, служат платой перевозчику душ через мифическую реку Сандзу. Как пояснил представитель мэрии Фудзита, в кремационных печах металлические деньги плавятся и намертво пристают к внутренним поверхностям оборудования.

Для удаления расплавленного металла сотрудникам крематориев приходится тратить до часа времени, причем подобные процедуры значительно сокращают эксплуатационный ресурс дорогостоящих установок. В качестве компромиссного решения некоторые ритуальные комплексы начали предлагать родственникам усопших специальные бумажные аналоги монет.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди местных жителей, многие из которых выражают обеспокоенность нарушением многовековой традиции. Помимо монет, администрация также рекомендовала воздержаться от помещения в гробы вина, электронных устройств и мягких игрушек, способных нанести вред оборудованию или окружающей среде.

Ранее руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Русской православной церкви священник Владислав Береговой рассказал, что в христианской традиции не существует запрета на то, чтобы забирать еду с поминок домой. Он подчеркнул, что это не считается грехом.

Япония
ритуалы
монеты
гробы
