Священник развенчал главный миф о еде с поминок

В христианской традиции не существует запрета на то, чтобы забирать еду с поминок домой, рассказал руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Русской православной церкви священник Владислав Береговой. Он подчеркнул, что это не считается грехом, передает LIFE.ru.

По словам священника, поминальная трапеза символизирует благодарность Богу за жизнь усопшего и является способом помолиться о его душе. Это не магический ритуал, а выражение уважения и памяти. Береговой подчеркнул, что все ограничения на вынос еды с поминок являются следствием суеверий и народных предрассудков.

Изначально поминки имели благотворительный характер: близкие умершего делились едой с бедными и оказывали помощь нуждающимся, сопровождая это молебнами. Береговой подчеркнул, что основным смыслом поминовения является молитва, а не сам процесс угощения. Таким образом, священник призвал не бояться забирать оставшуюся после поминок еду домой, делиться ею с близкими или отдавать нуждающимся.

