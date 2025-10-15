Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату

По данным Telegram-каналов, певица Алла Пугачева получает пенсию более 105 тысяч, кладет ее на банковские вклады, а потом выводит из России. Размер пенсионной выплаты называется разный. Что она делает с деньгами, насколько это справедливо по отношению к другим пенсионерам и можно ли ее лишить выплат — в материале NEWS.ru.

Какую пенсию получает Пугачева

Алла Пугачева с 2022 года живет за границей, но продолжает зарабатывать деньги в России на процентах от банковских вкладов. Она перечисляет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают в РФ.

В нее входит компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. В сумме за год Примадонна может получать более 1,2 млн рублей.

По сведениям журналистов, Алла Борисовна сначала копит деньги на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций была на 46 млн рублей.

Откуда взялась пенсия Пугачевой в 67 тысяч рублей

Пугачева получает не менее 67 тысяч рублей каждый месяц, пишет издание «Комсомольская правда». Журналисты не ссылаются на инсайдерские источники, они самостоятельно подсчитали пенсию Аллы Борисовны из известных социальных данных.

К городскому социальному стандарту на данный момент (25 тысяч 850 рублей) прибавили надбавку за орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени (29 тысяч 119 рублей) и за звание народного или заслуженного артиста РФ (СССР, РСФСР) — 41 тысячу 995 рублей.

Таким образом, Пугачева получает минимум 67 тысяч рублей. По данным журналистов, переводы с карты Примадонны, куда начисляется пенсия, идут на погашение платежей за ее квартиру, налоги, решение бытовых вопросов.

Можно ли Пугачеву лишить пенсии

Лидер общественного православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, комментируя размер пенсии Пугачевой, которая может превышать 100 тысяч рублей, отметил, что в российском пенсионном законодательстве, по его мнению, много несправедливости, и вполне вероятно, что такую же большую выплату среди уехавших из РФ получает не только она одна.

«Я думаю, что просто Пугачева на поверхности. А если копнуть, то выяснится, что у многих, кто уехал из России и поливает грязью, то же самое. По поводу Ахеджаковой вы не хотите узнать, что она делает и сколько получает?» — сказал Кормухин.

Он добавил, что это не является основанием для того, чтобы лишать Пугачеву пенсии. «Мы живем в правовом государстве, и сегодня лишать человека пенсии вне правового поля несправедливо, потому что тогда мы превратимся в банановую республику», — отметил Кормухин.

Лидер движения предложил тем, кто недоволен размером пенсии Пугачевой, обратиться к депутатам. Он подчеркнул, что такую же большую пенсию получают и другие известные артисты. По его слова, разница лишь в том, что Пугачева, имея до сих пор поддержку российского государства и получая от него деньги, критикует РФ.

