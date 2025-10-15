Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:20

Срок выплаты пенсий и детских пособий перенесли — вот вам и «подарочек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок выплаты пенсий и детских пособий перенесли — вот вам и «подарочек». В ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится расписание выплат детских пособий и пенсий, сообщили в Пенсионном фонде и Социальном фонде России. По данным News.ru, выплаты, запланированные на 3 ноября, поступят раньше — 1 ноября.

Также в ноябре пересчитают пенсии гражданам, которым в октябре исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата увеличится с 8907 до 17 815 рублей. Перерасчёт затронет и получателей «северных» пенсий, а также тех, кто работал в особых условиях труда.

Почему график выплат изменится в ноябре 2025 года? Изменения связаны с Днём народного единства и переносом выходных. В 2025 году 1 ноября будет рабочим днём, а 3 ноября — выходным. Чтобы граждане получили средства до праздников, выплаты на 3 ноября переведут на 1 ноября. Это позволит россиянам лучше подготовиться к праздничным дням.

Ранее мы сообщали, что с 14 октября для всех, кто заходит на «Госуслуги», вводится новое правило. Оно повышает безопасность учетной записи при смене пароля или восстановлении доступа.

деньги
пособия
праздники
пенсии
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.