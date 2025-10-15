Срок выплаты пенсий и детских пособий перенесли — вот вам и «подарочек»

Срок выплаты пенсий и детских пособий перенесли — вот вам и «подарочек». В ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится расписание выплат детских пособий и пенсий, сообщили в Пенсионном фонде и Социальном фонде России. По данным News.ru, выплаты, запланированные на 3 ноября, поступят раньше — 1 ноября.

Также в ноябре пересчитают пенсии гражданам, которым в октябре исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата увеличится с 8907 до 17 815 рублей. Перерасчёт затронет и получателей «северных» пенсий, а также тех, кто работал в особых условиях труда.

Почему график выплат изменится в ноябре 2025 года? Изменения связаны с Днём народного единства и переносом выходных. В 2025 году 1 ноября будет рабочим днём, а 3 ноября — выходным. Чтобы граждане получили средства до праздников, выплаты на 3 ноября переведут на 1 ноября. Это позволит россиянам лучше подготовиться к праздничным дням.

