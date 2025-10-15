Белоусов раскрыл, что совершенствуют ВС России и Белоруссии

Россия и Белоруссия в приоритетном порядке проводят совершенствование единой системы ПВО двух стран, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Военные ведомства стран провели 15 октября заседание совместной коллегии, соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении NEWS.ru.

Приоритетное внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии, — сказал Белоусов.

Ранее глава Минобороны заявил, что Россия и Белоруссия утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере. Документ, рассчитанный на очередную пятилетку, был подписан в рамках заседания совместной коллегии оборонных ведомств двух государств. Всего по итогам мероприятия стороны заключили 14 соглашений, направленных на углубление интеграции.

Прежде Белоусов в ходе рабочего визита в Таджикистан проверил оснащение отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства, основная задача которого — распознавание различных объектов на орбите.