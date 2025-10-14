Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:15

С 14 октября для всех, кто заходит на «Госуслуги», вводится новое правило

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 14 октября на портае «Госуслуги» появится новая функция — «доверенный контакт», сообщила пресс-служба Минцифры в своём Telegram-канале. Она повышает безопасность учётной записи при смене пароля или восстановлении доступа.

Пользователь может выбрать доверенное лицо, например, родственника или друга, которому будет отправляться дополнительный код подтверждения при попытке изменить пароль. При этом доверенный контакт не получает доступа к личному кабинету и не может действовать от имени владельца аккаунта.

Чтобы подключить функцию, нужно:

  1. Войти в личный кабинет и перейти в раздел «Безопасность».
  2. Выбрать пункт «Доверенный контакт» и указать имя и номер телефона человека, зарегистрированного на «Госуслугах».
  3. Отправить приглашение, которое доверенное лицо должно подтвердить в своём кабинете.

Минцифры напомнило, что главное правило безопасности — никогда не сообщать логин, пароль и коды подтверждения. Функция доступна для пользователей старше 14 лет. Доверенным контактом может быть гражданин России от 18 лет с подтверждённой учётной записью, паспортными данными и актуальным номером телефона. Один человек может быть доверенным контактом для пяти пользователей. Отключить или заменить контакт можно в любой момент через личный кабинет.

Ранее мы рассказывали, что из-за планов изменить ОМС пациенты срочно обратились к властям. Чего они требуют?

Госуслуги
Минцифры
безопасность
пароль
Ольга Шмырева
О. Шмырева
