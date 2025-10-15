Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:32

Названа главная европейская столица по числу краж телефонов

NYT: Лондон возглавил антирейтинг европейских столиц по кражам телефонов

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Столица Великобритании столкнулась с беспрецедентным ростом числа краж мобильных телефонов, сообщает издание The New York Times. По данным газеты, в 2024 году в Лондоне было похищено около 80 тыс. устройств, что значительно превысило показатели предыдущего периода и вынудило полицию начать масштабную операцию.

Преступники преимущественно действуют с использованием электровелосипедов, что позволяет им быстро скрываться с места преступления. Похищенные гаджеты незамедлительно направляются в специализированные магазины, которые организуют их дальнейшую продажу за пределы страны.

В ходе недавних оперативных мероприятий полиции удалось изъять порядка двух тысяч украденных аппаратов и конфисковать £200 тыс. (около 21,3 млн рублей) наличными. Были задержаны предполагаемые организаторы преступной сети, которые применяли алюминиевую фольгу для блокировки сигналов геолокации.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию урезанием финансирования полиции в прошлом десятилетии и массовым распространением электровелосипедов. Статистика подтверждает, что лишь незначительное количество краж доходит до судов, что создает ощущение безнаказанности среди мелких преступников.

Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания утратила контроль над собственными границами из-за массового притока мигрантов. Министр внутренних дел Шабана Махмуд предупредила о риске подрыва доверия к политическому руководству и государственным институтам на предстоящей Балканской конференции.

Великобритания
Лондон
кражи
телефоны
