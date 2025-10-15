Названа главная европейская столица по числу краж телефонов

Столица Великобритании столкнулась с беспрецедентным ростом числа краж мобильных телефонов, сообщает издание The New York Times. По данным газеты, в 2024 году в Лондоне было похищено около 80 тыс. устройств, что значительно превысило показатели предыдущего периода и вынудило полицию начать масштабную операцию.

Преступники преимущественно действуют с использованием электровелосипедов, что позволяет им быстро скрываться с места преступления. Похищенные гаджеты незамедлительно направляются в специализированные магазины, которые организуют их дальнейшую продажу за пределы страны.

В ходе недавних оперативных мероприятий полиции удалось изъять порядка двух тысяч украденных аппаратов и конфисковать £200 тыс. (около 21,3 млн рублей) наличными. Были задержаны предполагаемые организаторы преступной сети, которые применяли алюминиевую фольгу для блокировки сигналов геолокации.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию урезанием финансирования полиции в прошлом десятилетии и массовым распространением электровелосипедов. Статистика подтверждает, что лишь незначительное количество краж доходит до судов, что создает ощущение безнаказанности среди мелких преступников.

