15 октября 2025 в 17:36

В Киеве начали готовить транспорт для эвакуации жителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве началась подготовка специальных автобусов для эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрия Загуменного. По словам чиновника, несмотря на существующие бюрократические препятствия и вопросы финансирования, администрация активно ищет практические решения для реализации данного направления.

Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление, — сказал чиновник.

Позже пресс-служба горадминистрации распространила опровержение, в котором заявление Загуменного названо манипулятивным вырыванием фразы из контекста. В сообщении подчеркивается, что Киев не ведет подготовку автобусов для эвакуации гражданского населения. Специалисты коммунального автотранспортного предприятия действительно работают над переоборудованием транспортных средств по военному заказу. В рамках этих работ разрабатывается проект преобразования автобуса для реанимационно-эвакуационных нужд.

Ранее в Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация семей, имеющих детей. Данная мера затрагивает 18 населенных пунктов Синельниковского района.

автобусы
Киев
эвакуация
Украина
