Зону эвакуации расширили в одном украинском регионе

Принудительная эвакуация семей с детьми началась в 18 населенных пунктах Днепропетровской области Украины, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на областную военную администрацию. По информации издания, речь идет о Синельниковском районе.

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации на еще 18 населенных пунктов Синельниковского района, — подчеркнул источник в ОВА.

По его словам, люди уезжают из поселка Покровское и соседних населенных пунктов, в том числе из Андреевки, Богодаровки, Отрадного, Гая и Новоалександровки. Аналогичная ситуация сложилась в селах Братское, Вольное, Водяное, Добропасовое, Левадное, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие ВС России расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. Он напомнил, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.