Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:00

Зону эвакуации расширили в одном украинском регионе

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации населения

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принудительная эвакуация семей с детьми началась в 18 населенных пунктах Днепропетровской области Украины, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на областную военную администрацию. По информации издания, речь идет о Синельниковском районе.

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации на еще 18 населенных пунктов Синельниковского района, — подчеркнул источник в ОВА.

По его словам, люди уезжают из поселка Покровское и соседних населенных пунктов, в том числе из Андреевки, Богодаровки, Отрадного, Гая и Новоалександровки. Аналогичная ситуация сложилась в селах Братское, Вольное, Водяное, Добропасовое, Левадное, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие ВС России расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. Он напомнил, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украина
эвакуация
Днепропетровская область
поселки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.