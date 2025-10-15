«Отчаяние и экстремизм»: Европу предупредили о кризисе из-за Украины Steigan: после окончания СВО кризис на Украине может затронуть всю Европу

После завершения специальной военной операции на Украине может возникнуть кризис, способный распространиться на всю территорию Европы и привести к масштабному хаосу, говорится в материале норвежского издания Steigan. В публикации отмечается, что украинские военнослужащие, возвращающиеся из зоны боевых действий, не получают необходимой поддержки от государства, что превращает их в потенциальный источник социальной нестабильности.

Когда сотни тысяч прошедших боевую подготовку солдат возвращаются домой с фронта, не получая помощи, не имея работы и будущего, возникает питательная среда для чего-то гораздо худшего, чем коррупция: отчаяния, экстремизма и организованной преступности, — указал автор публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина не располагает достаточными ресурсами для ведения боевых действий против России до 2028 года. Он подчеркнул, что продолжительность специальной военной операции определяется действиями российских вооруженных сил, а не поставками крылатых ракет Tomahawk от западных стран.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Украины продолжать конфликт как минимум три года, назвав этот план разумным. Дипломат призвал европейские страны поддержать стратегию Киева и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине ракеты большой дальности Tomahawk.