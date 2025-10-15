Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:48

«Отчаяние и экстремизм»: Европу предупредили о кризисе из-за Украины

Steigan: после окончания СВО кризис на Украине может затронуть всю Европу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После завершения специальной военной операции на Украине может возникнуть кризис, способный распространиться на всю территорию Европы и привести к масштабному хаосу, говорится в материале норвежского издания Steigan. В публикации отмечается, что украинские военнослужащие, возвращающиеся из зоны боевых действий, не получают необходимой поддержки от государства, что превращает их в потенциальный источник социальной нестабильности.

Когда сотни тысяч прошедших боевую подготовку солдат возвращаются домой с фронта, не получая помощи, не имея работы и будущего, возникает питательная среда для чего-то гораздо худшего, чем коррупция: отчаяния, экстремизма и организованной преступности, — указал автор публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина не располагает достаточными ресурсами для ведения боевых действий против России до 2028 года. Он подчеркнул, что продолжительность специальной военной операции определяется действиями российских вооруженных сил, а не поставками крылатых ракет Tomahawk от западных стран.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Украины продолжать конфликт как минимум три года, назвав этот план разумным. Дипломат призвал европейские страны поддержать стратегию Киева и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине ракеты большой дальности Tomahawk.

Европа
Украина
кризисы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.