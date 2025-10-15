Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 19:39

Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска

Военэксперт Дандыкин: ВС России после Купянска могут решить вопрос с Волчанском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

После освобождения Купянска первоочередной задачей ВС РФ может стать освобождение Волчанска, а затем выход на Изюм, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, российским военным необходимо выйти на рубежи, которые они занимали в 2022 году. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

После Купянска надо будет решить вопрос освобождения Волчанска. Там идут жесткие бои, это недалеко от границы. И, естественно, идти дальше — туда, откуда мы уходили в 2022 году. Изюм, ДНР с того фланга, который нависает над Славянско-Краматорской группировкой врага, — сказал Дандыкин.

По мнению военного эксперта, процесс освобождения Славянско-Краматорской агломерации уже фактически начался. Дандыкин подчеркнул, что российские военные подбираются к ней с разных сторон.

Если брать Красноармейскую агломерацию, то это один из важнейших опорников у ВСУ. То есть мы уже практически освобождаем села в Краматорском районе и работаем дронами по Славянску и Красноармейску, — пояснил аналитик.

Ранее сообщалось, что бойцы разведывательного центра «Рубикон» ВС РФ уничтожили на Сумском направлении пусковую установку, оснащенную высокоточной системой APKWS II. Она обладает американской аппаратурой, преобразующей обычные ракеты Hydra 70 в управляемые. В МО РФ информацию не комментировали.

