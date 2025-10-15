В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода

В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода Госдума отклонила законопроект о порядке общения детей после развода

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект, касающийся установления порядка общения детей с родителем после развода, следует из данных на сайте палаты. Проект, внесенный депутатом Дмитрием Кузнецовым, предлагал обязать суды определять такой регламент в ходе бракоразводного процесса.

Автор законопроекта предлагал дополнить статью 24 Семейного кодекса новым положением, возлагающим на суд соответствующую обязанность. Однако кабмин в своем отзыве указал, что действующее законодательство уже в достаточной степени регулирует данный вопрос.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также рекомендовал палате отклонить данную инициативу. Члены комитета сочли предлагаемые нормы избыточными, подчеркнув, что российское право исходит из принципа добросовестности обоих родителей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что медиация при разводе должна стать обязательной в России. По ее словам, особенно это важно для семей с детьми.