Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:39

В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода

Госдума отклонила законопроект о порядке общения детей после развода

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект, касающийся установления порядка общения детей с родителем после развода, следует из данных на сайте палаты. Проект, внесенный депутатом Дмитрием Кузнецовым, предлагал обязать суды определять такой регламент в ходе бракоразводного процесса.

Автор законопроекта предлагал дополнить статью 24 Семейного кодекса новым положением, возлагающим на суд соответствующую обязанность. Однако кабмин в своем отзыве указал, что действующее законодательство уже в достаточной степени регулирует данный вопрос.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также рекомендовал палате отклонить данную инициативу. Члены комитета сочли предлагаемые нормы избыточными, подчеркнув, что российское право исходит из принципа добросовестности обоих родителей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что медиация при разводе должна стать обязательной в России. По ее словам, особенно это важно для семей с детьми.

Россия
Госдума
законопроекты
дети
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине начали массово задерживать военных
На Западе раскрыли, какой важный для Киева вопрос не обсуждался в Брюсселе
Прокурор Хабаровска утонула на популярном среди россиян курорте
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.