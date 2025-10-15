Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:14

В ХАМАС назвали точное время новой передачи тел заложников

В ХАМАС пообещали отдать два тела заложников в 22:00

Фото: Abed Rahim Khatib/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС намерено передать Израилю тела еще двух заложников в 22:00 по местному времени (совпадает с мск), соответствующая информация появилась в агентстве Reuters. Имена погибших пленников не разглашаются.

В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили сегодня около 22:00 передать [медикам] тела еще двух израильских заложников, — гласит сообщение ХАМАС.

Отмечается, что 14 октября в аналогичное время ХАМАС передало израильской стороне тела еще четырех заложников. Также накануне движение освободило 20 живых пленников, которых удерживали с 7 октября 2023 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

ХАМАС
Израиль
тела
заложники
