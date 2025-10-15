Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 20:33

Отец забыл сына на воронежской трассе и попал на видео

Отец забыл сына на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отец по ошибке оставил сына на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео инцидента. Возвращаясь с юга, семья остановилась, чтобы спросить дорогу. В этот момент подросток вышел из машины по нужде, а отец, не заметив отсутствия сына, продолжил движение.

Оставшись без телефона, который был в автомобиле, мальчик пешком добрался до ближайшего поста оплаты. Сотрудники выдали ему куртку и связались с аварийным комиссаром. Выяснилось, что к моменту звонка отец успел отъехать на 14 километров от места происшествия. Благодаря оперативным действиям сотрудников поста семья вскоре воссоединилась.

Ранее во Львове местный житель по неосторожности оставил люльку с младенцем на крыше своего автомобиля и уехал. В результате движения транспортного средства переноска сорвалась на проезжую часть.

Кроме того в Ленинградской области 35-летняя женщина, находившаяся в перинатальном центре, уснула во время кормления младенца. В результате она задавила малыша и новорожденный скончался. Правоохранительные органы обнаружили тело ребенка уже после того, как женщина покинула учреждение. Подозреваемая объявлена в розыск.

Воронеж
дети
отцы
трассы
