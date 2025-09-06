Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 22:21

Украинец оставил люльку с младенцем на крыше машины и уронил ее

Житель Львова забыл младенца на крыше машины и при движении авто уронил его

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во Львове местный житель по неосторожности оставил люльку с младенцем на крыше своего автомобиля и уехал. В результате движения транспортного средства переноска сорвалась на проезжую часть, сообщает украинская полиция.

Водитель не заметил падения и продолжил путь. Ребенка, которому всего полтора месяца, обнаружили прохожие, они и вызвали медиков. У малыша зафиксированы ушибы и травмы.

Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы, — указали в ведомстве.

Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за оставление в опасности. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Берлине — водитель авто наехал на группу людей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили значительное количество марихуаны у подозреваемого. Вес наркотика составлял около 90 граммов, включая упаковку, что значительно превышает допустимую для личного употребления дозу.

По предварительным данным, серьезно пострадала женщина, которая сопровождала группу детей. Несколько несовершеннолетних также получили травмы легкой степени тяжести.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

дети
падения
Львов
опасности
