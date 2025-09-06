Украинец оставил люльку с младенцем на крыше машины и уронил ее

Во Львове местный житель по неосторожности оставил люльку с младенцем на крыше своего автомобиля и уехал. В результате движения транспортного средства переноска сорвалась на проезжую часть, сообщает украинская полиция.

Водитель не заметил падения и продолжил путь. Ребенка, которому всего полтора месяца, обнаружили прохожие, они и вызвали медиков. У малыша зафиксированы ушибы и травмы.

Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы, — указали в ведомстве.

Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за оставление в опасности. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

