Дети пострадали в результате наезда машины на группу людей Машина въехала в толпу в Берлине

Автомобиль совершил наезд на группу людей в берлинском районе Веддинг 4 сентября, сообщает blue News. В результате инцидента пострадало несколько человек, включая детей. Происшествие случилось приблизительно в 13:10 по местному времени (14:10 мск).

По предварительным данным, женщина, сопровождающая детей, получила серьезные травмы. Несколько детей получили травмы легкой степени тяжести. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее двухэтажный автобус в центре Лондона съехал с проезжей части на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов. В результате инцидента пострадали водитель транспортного средства и несколько граждан, находившихся на тротуаре. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

До этого в городе Ревда Свердловской области произошло столкновение автомобиля с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали шесть человек, включая двух детей. Все раненые были госпитализированы в городскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.