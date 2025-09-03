Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом в Ревде Свердловской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. Раненых доставили в городскую больницу, им оказывают необходимую помощь.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть пассажиров автобуса, из них двое несовершеннолетних, а также водитель автомобиля Kia Ceed, — говорится в сообщении.

Ранее арендованный легковой автомобиль на скорости выехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. В результате ДТП машина пробила ограждение. Как рассказала очевидица, машина чуть не задела остановку общественного транспорта.

До этого пять человек пострадали при столкновении легковой машины с автобусом на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни в Москве. Среди раненых было двое детей.

1 сентября в городе Улан-Удэ Республики Бурятия водитель автомобиля Toyota Celica умышленно наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший 43-летний мужчина был госпитализирован с травмами.