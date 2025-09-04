Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:33

Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двухэтажный автобус выехал на тротуар с проезжей части и врезался в толпу людей в центре Лондона, сообщает британская газета Daily Star. В результате пострадали водитель транспортного средства и несколько пешеходов. Их доставили в больницу.

Водитель автобуса пострадал, несколько пассажиров были доставлены в больницу. Также сообщается, что в инциденте пострадали пешеходы, их тоже госпитализировали, — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате столкновения у автобуса разбито лобовое стекло. На месте аварии работают врачи и пожарные. Полиция начала расследование произошедшего. Что стало причиной ДТП, пока не установлено.

Ранее в Ревде Свердловской области шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом. Раненых доставили в городскую больницу, им оказывают необходимую помощь.

До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. В результате пострадали пять человек, среди которых двое детей.

