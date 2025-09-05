Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:28

У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»

DPA: у сбившего людей в Берлине водителя нашли наркотики

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили значительное количество марихуаны у водителя, который 4 сентября совершил наезд на группу людей в Берлине, сообщает DPA. По данным агентства, вес наркотика составлял около 90 граммов, включая упаковку, что значительно превышает допустимую для личного употребления дозу.

Пока неясно, употреблял ли водитель наркотики или алкоголь. У него взят анализ крови. Однако результаты лабораторных исследований опубликуют не раньше следующей недели. У молодого человека забрали водительское удостоверение.

Ранее стало известно, что автомобиль BMW наехал на группу людей в берлинском районе Веддинг. В результате инцидента пострадали несколько человек, включая детей. Происшествие случилось приблизительно в 13:10 по местному времени (14:10 мск) в четверг, 4 сентября. По предварительным данным, женщина, сопровождающая детей, серьезно пострадала. Несколько детей получили травмы легкой степени тяжести. Водитель элитного авто не пострадал.

До этого арендованный легковой автомобиль на скорости выехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. В результате ДТП машина пробила ограждение. Как рассказала очевидица, машина чуть не задела остановку общественного транспорта.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

