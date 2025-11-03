Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как оплатить и не переплатить? Инструкция для оштрафованных в Воронеже

Что делать со штрафом на парковке в Воронеже — как оплатить без пени

Штраф на парковке в Воронеже — ситуация, с которой сталкиваются многие водители. Нарушение правил платной парковки фиксируется автоматически камерами видеонаблюдения — как стационарными, так и мобильными, установленными на патрульных автомобилях.

Штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 рублей, что вдвое превышает прежнюю сумму, установленную с 22 декабря 2023 года. Парковочное пространство в центре города действует с 08:00 до 19:00 по будням, а первые 15 минут стоянки (до 60 минут — вблизи учебных и медицинских учреждений) предоставляются бесплатно для посадки и высадки пассажиров.

За что выписывают штрафы

Основанием для штрафа на платной парковке в Воронеже является отсутствие оплаты стоянки в установленные часы. Автоматизированная система фиксирует номер автомобиля, сравнивает его с реестром оплативших, и при несоответствии формируется постановление об административном правонарушении по статье 33.2 закона Воронежской области No74-ОЗ. Штраф также могут выписать за остановку в зоне действия платных парковок, если оплата не была произведена в течение 15 минут после въезда на парковочное место.

Как оплатить и избежать штрафа

Избежать штрафа на парковке в Воронеже можно, своевременно оплатив стоянку одним из доступных способов: через мобильное приложение «Горпарковки», профильный сайт, паркомат, по СМС на номер 9878 или постоплатой в тот же день до 23:59. Теплоходам советуем сразу после парковки инициировать оплату, указав зону парковки, госномер и необходимое время. Стоимость одного часа — 40 рублей, оплата производится за полные часы, независимо от фактической длительности стоянки.



Как оспорить штраф

Оспорить штраф можно в течение 10 дней с момента получения постановления, обратившись в Ленинский или Центральный районный суд Воронежа. Для этого необходимо подать жалобу с приложением доказательств, например, квитанции об оплате, если штраф был выписан по ошибке. В качестве контактных данных для обращений указаны: телефон +7 (47-32) 57-67-00 и электронная почта: support@vrnparking.ru.

Ответственность за неуплату

При неуплате штрафа в течение 60 дней дело передается судебным приставам. В этом случае грозит увеличение суммы вдвое (до 6000 рублей), арест имущества, ограничение выезда за границу или принудительные работы. Злостные нарушители также могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.

