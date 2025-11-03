Каждый водитель сталкивается с необходимостью найти место для автомобиля в городе. Чтобы избежать штрафов и ненужных расходов, важно понимать разницу между платным и бесплатным парковочным пространством. Давайте разберемся, как устроена система остановки транспорта в столице Черноземья.

Чем отличаются платные стоянки от бесплатных

Основная разница заключается в гарантиях и местоположении. Платные парковки в Воронеже функционируют только по будням — с понедельника по пятницу в интервале с 08:00 до 19:00. Субботы, воскресенья и праздничные дни машины стоят без оплаты. Главный плюс платного размещения — уверенность в законности паркования и доступность мест в центральных районах. Стоимость составляет 40 рублей за 60 минут, при этом первые четверть часа предоставляются без оплаты для экспресс-остановок. Игнорирование оплаты грозит санкцией в 3000 рублей. Бесплатное размещение возможно возле крупных торговых комплексов, в жилых массивах и на периферии — там временные ограничения отсутствуют.

Территории действия платных зон

Система оплачиваемого размещения автотранспорта распространяется на Центральный и Ленинский районы города. Специальная разметка и дорожные указатели обозначают эти территории. Внести оплату можно несколькими способами: через программу «Горпарковки» на смартфоне, с помощью СМС-сообщения или на официальном портале vrnparking.ru. Около образовательных учреждений, дошкольных заведений и медицинских организаций работает льготный режим — автомобиль может находиться там 60 минут бесплатно.

Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто получает льготы

Граждане с инвалидностью первой, второй и третьей групп, равно как и участники Великой Отечественной войны, вправе использовать специально отведенные позиции на платных парковках в Воронеже без внесения платы. Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо оформить соответствующее разрешение и разместить на транспортном средстве отличительный знак «Инвалид». Доля таких мест достигает 10% от общего объема.

Требования к водителям на оплачиваемых стоянках

Автовладелец должен внести плату в первые 15 минут после постановки машины и освободить позицию максимум через 10 минут после завершения оплаченного периода. Если обстоятельства помешали покинуть место вовремя, существует возможность доплатить через персональный кабинет до окончания текущих суток.

Где оставить автомобиль без затрат

Бесплатное размещение доступно около крупных ТЦ, а также на улицах за границами центральной части. В выходные дни вся платная инфраструктура переходит в режим безвозмездного использования — прекрасный шанс для экономии. Тем, кто регулярно посещает центр, стоит рассмотреть покупку абонемента — это существенно сократит траты на размещение транспорта.

Заранее продумывайте свой маршрут, изучайте схемы парковочных территорий и используйте время льготных периодов — такой подход поможет сберечь и финансы, и спокойствие.

Ранее мы рассказывали, как почернить шины и зачем это нужно делать.