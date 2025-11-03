Влажный воздух и плесень в квартире: натуральный способ осушения с лавровым листом

Пластиковые окна сохраняют тепло, но нарушают воздухообмен, провоцируя сырость и плесень. Есть простое решение без химии — достаточно двух обычных продуктов.

Смесь лаврового листа и соли работает как природный осушитель. Эфирные масла лавра обладают антисептическим действием, блокируя развитие грибков, а соль активно впитывает избыточную влагу. Для изготовления ловушки возьмите емкость на 300 мл, заполните ее солью на три четверти и добавьте 3–4 лавровых листа.

Разместите смесь на подоконнике — там, где скапливается влага. Меняйте соль раз в неделю или при насыщении влагой. Метод не только регулирует влажность, но и наполняет помещение легким приятным ароматом. Регулярное применение позволяет сократить проветривание и отказаться от химических средств, поддерживая здоровый микроклимат в доме.

