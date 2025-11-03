Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:29

Влажный воздух и плесень в квартире: натуральный способ осушения с лавровым листом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пластиковые окна сохраняют тепло, но нарушают воздухообмен, провоцируя сырость и плесень. Есть простое решение без химии — достаточно двух обычных продуктов.

Смесь лаврового листа и соли работает как природный осушитель. Эфирные масла лавра обладают антисептическим действием, блокируя развитие грибков, а соль активно впитывает избыточную влагу. Для изготовления ловушки возьмите емкость на 300 мл, заполните ее солью на три четверти и добавьте 3–4 лавровых листа.

Разместите смесь на подоконнике — там, где скапливается влага. Меняйте соль раз в неделю или при насыщении влагой. Метод не только регулирует влажность, но и наполняет помещение легким приятным ароматом. Регулярное применение позволяет сократить проветривание и отказаться от химических средств, поддерживая здоровый микроклимат в доме.

Ранее сообщалось, что, когда стиральная машина начинает грохотать и «прыгать» по ванной, нервы сдают у любого. Звук на весь дом, а вроде и стоит техника ровно — в чем же дело?

