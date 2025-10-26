Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:25

Как унять шум стиральной машины без ремонта и затрат: хитрость с пластиковой бутылкой, которая действительно работает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда стиральная машина начинает грохотать и «прыгать» по ванной, нервы сдают у любого. Звук на весь дом, а вроде и стоит техника ровно — в чем же дело?

Оказывается, причина чаще всего не в поломке, а в вибрации, которая передается от машины на пол и стены. И есть способ решить это без мастера и лишних трат.

Один из пользователей поделился простым лайфхаком, который придумал инженер. Нужно всего лишь поставить между стеной и стиральной машиной пустую пятилитровую пластиковую бутылку.

Она работает как амортизатор: смягчает удары, гасит вибрацию и снижает уровень шума. Машина перестает «гулять», стирка становится тише, а соседи снизу — благодарнее.

Такое решение не требует ни копейки, зато экономит нервы и продлевает срок службы техники. Попробуйте — и забудете, что когда-то боялись запускать машинку ночью.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
