Отцу грозит пожизненное за ДТП, устроенное его сыном В США суд признал отца виновным в смертельной аварии, которую устроил его сын

Суд во Флориде признал 68-летнего Ричарда Фергюсона виновным в непредумышленном убийстве четырех человек после аварии, которую устроил его 15-летний сын, сообщает издание People. Подросток, управлявший автомобилем отца без прав, проехал на красный свет на скорости свыше 120 км/ч, что привело к смертельному столкновению.

Трагедия произошла 3 сентября 2023 года, когда подросток с друзьями направлялся в парк. В результате ДТП погибли 50-летняя Тринидад Эрнандес и трое ее внуков в возрасте одного, девяти и 11 лет. Присяжные вынесли обвинительный вердикт после двухчасового совещания, несмотря на показания Фергюсона-старшего о том, что он запрещал сыну уезжать в город.

Подсудимому грозит от 37 лет до пожизненного заключения, дата вынесения приговора пока не назначена. 15-летний водитель признал вину по договоренности со следствием. Адвокат Фергюсона заявил, что его клиент продолжает настаивать на своей невиновности и вопрос об обжаловании приговора остается открытым.

Ранее сообщалось, что после смертельного столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и автомобиля на дороге Орел — Тамбов возбуждено уголовное дело по признакам нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. ДТП привело к гибели шести человек.