Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:06

Отцу грозит пожизненное за ДТП, устроенное его сыном

В США суд признал отца виновным в смертельной аварии, которую устроил его сын

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд во Флориде признал 68-летнего Ричарда Фергюсона виновным в непредумышленном убийстве четырех человек после аварии, которую устроил его 15-летний сын, сообщает издание People. Подросток, управлявший автомобилем отца без прав, проехал на красный свет на скорости свыше 120 км/ч, что привело к смертельному столкновению.

Трагедия произошла 3 сентября 2023 года, когда подросток с друзьями направлялся в парк. В результате ДТП погибли 50-летняя Тринидад Эрнандес и трое ее внуков в возрасте одного, девяти и 11 лет. Присяжные вынесли обвинительный вердикт после двухчасового совещания, несмотря на показания Фергюсона-старшего о том, что он запрещал сыну уезжать в город.

Подсудимому грозит от 37 лет до пожизненного заключения, дата вынесения приговора пока не назначена. 15-летний водитель признал вину по договоренности со следствием. Адвокат Фергюсона заявил, что его клиент продолжает настаивать на своей невиновности и вопрос об обжаловании приговора остается открытым.

Ранее сообщалось, что после смертельного столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и автомобиля на дороге Орел — Тамбов возбуждено уголовное дело по признакам нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. ДТП привело к гибели шести человек.

США
ДТП
отцы
сыновья
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.