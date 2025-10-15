Перспектива возвращения обязательного призыва в Германии уже решена Politico: Писториус сорвал план ФРГ по возвращению призыва в армию

Действия министра обороны Германии Бориса Писториуса по блокировке возрождения в стране системы призыва на военную службу стали неожиданностью для других политиков, сообщает Politico. Его возражения в последнюю минуту перевернули действующие соглашения между правящими партиями.

Это неожиданное развитие событий стало резким поворотом для коалиции, которая планировала внести документ на обсуждение в бундестаг уже на этой неделе. Теперь неясно, когда — и будет ли вообще — представлен обновленный вариант, — говорится в публикации.

Законопроект предусматривал обязательное анкетирование всех 18-летних граждан с последующей медицинской комиссией. При нехватке добровольцев предполагалось проводить жребий для определения кандидатов на службу. Эта модель рассматривалась как компромиссный вариант между добровольным набором и полноценным призывом.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ впервые включили сценарий войны в официальный буклет по гражданской обороне, выпущенный Федеральным ведомством по защите населения. В обновленном руководстве содержатся рекомендации по поиску укрытий в подвалах, метро и других защищенных местах.