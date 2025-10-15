Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 20:41

Перспектива возвращения обязательного призыва в Германии уже решена

Politico: Писториус сорвал план ФРГ по возвращению призыва в армию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действия министра обороны Германии Бориса Писториуса по блокировке возрождения в стране системы призыва на военную службу стали неожиданностью для других политиков, сообщает Politico. Его возражения в последнюю минуту перевернули действующие соглашения между правящими партиями.

Это неожиданное развитие событий стало резким поворотом для коалиции, которая планировала внести документ на обсуждение в бундестаг уже на этой неделе. Теперь неясно, когда — и будет ли вообще — представлен обновленный вариант, — говорится в публикации.

Законопроект предусматривал обязательное анкетирование всех 18-летних граждан с последующей медицинской комиссией. При нехватке добровольцев предполагалось проводить жребий для определения кандидатов на службу. Эта модель рассматривалась как компромиссный вариант между добровольным набором и полноценным призывом.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ впервые включили сценарий войны в официальный буклет по гражданской обороне, выпущенный Федеральным ведомством по защите населения. В обновленном руководстве содержатся рекомендации по поиску укрытий в подвалах, метро и других защищенных местах.

Германия
призывники
Борис Писториус
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16-19 октября
Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России
В России добавили ответственности иноагентам за проступки
Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»
В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт
В России запланировали масштабное обновление энергомощности
В ХАМАС назвали точное время новой передачи тел заложников
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины
Внук Калашников получи 14 лет «строгача» за убийство по пьяни
Цивилев раскрыл, готова ли энергосистема России к суровым холодам
Уиткофф развеял слухи о скорой отставке
Маньяк под диваном, копье в голове и чай-убийца: главные ЧП дня
Рекордное повышение МРОТ в 2026 году: как вырастут зарплаты и пособия
«С Богом!»: Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах России
Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
«Своевременно и складно»: Путин о топливе в отопительный сезон
Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону
Перспектива возвращения обязательного призыва в Германии уже решена
Россия рекордными темпами строит новые автомобильные трассы
Отец забыл сына на воронежской трассе и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.