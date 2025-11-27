«Пытаются пугать»: в ГД высказались о плане НАТО по переброске солдат Депутат Колесник: НАТО пытается запугать Россию переброской своих солдат

НАТО пытается запугать Россию переброской солдат на восток, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, любые учения включают в себя передислокацию войск из одного пункта в другой, поэтому в этом нет ничего удивительного.

Я не думаю, что это Германия, это совместная операция НАТО. Так они пытаются пугать нас, и заодно готовят свой бундесвер, довольно слабый на сегодня, к действию, — подчеркнул депутат.

Колесник также заметил, что ФРГ «не покидают реваншистские идеи». Однако, по его мнению, важно помнить, «чем это все закончилось». Кроме того, парламентарий призвал европейцев не забывать, что во время Нюрнбергского процесса приговоры над нацистскими преступниками приводили в исполнение американцы, например, сержант Джон Вуд.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые усилия в направлении мирного урегулированию конфликта на Украине вызывают у НАТО приступ конвульсий. По ее словам, в этом вопросе Москва не наблюдает никаких изменений, включая план действий Альянса по торпедированию переговоров.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Евросоюз готовится к прямому военному противостоянию с Россией. Дипломат отметил, что в этом заключается основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося им ЕС.