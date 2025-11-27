В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом NYT: Мерц получил информацию о плане Трампа по Украине из СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц узнал о деталях американского плана по урегулированию украинского кризиса из средств массовой информации, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники. Германскому руководству пришлось неоднократно обращаться к американской стороне для организации телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно публикации, глава правительства ФРГ вместо официального информирования от Вашингтона впервые увидел мирную инициативу в новостных заголовках. Это потребовало от его команды активных дипломатических усилий для получения необходимых разъяснений.

Ранее Трамп заявил, что прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы считать значительной уступкой Украине. Американский лидер подчеркнул, что предложенный им план урегулирования не является более выгодным для Москвы, чем для Киева. По его словам, Россия демонстрирует готовность к переговорам и склонность к разрешению кризиса.

Кроме того, глава США сообщил в социальной сети о приближении американского плана по украинскому урегулированию к согласованию сторонами. По его информации, на данный момент осталось утвердить лишь несколько отдельных положений документа.