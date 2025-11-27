Путин заявил об освобождении города в Харьковской области

Военнослужащие с российским триколором в Купянске

Путин заявил об освобождении города в Харьковской области Путин: Купянск полностью находится в руках российских военных

ВС России полностью ликвидировали группировку ВСУ в Купянске, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, город полностью находится в руках российской армии. Выступление главы государства опубликовано на Rutube-канале Кремля.

Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске. — NEWS.ru) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках, — заявил Путин журналистам.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что линия обороны ВСУ серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.

Также военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Купянска ВС России имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности Луганской Народной Республики. По его словам, город представлял собой ключевой логистический узел и укрепленный район для ВСУ.