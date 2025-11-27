День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:02

Экс-нардеп ответил, почему Зеленский вскоре испортит отношения с Трампом

Экс-нардеп Олейник: Зеленский рассорится с Трампом и будет ждать его отставки

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может вступить в конфликт с главой Белого дома Дональдом Трампом, ожидая его отставки, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он не исключил, что украинский политик обвинит американского лидера в предательстве интересов Киева.

В следующем году мы увидим очень оригинальные позиции Зеленского. Это у меня какое-то предчувствие. От слов «благодарим Трампа» он первый начнет в хоре глобалистов петь песню, что Трамп предал Украину, предал свободу. В расчете на то, что потихоньку с этим трампизмом и самим Трампом в США глобалисты будут заканчивать. Это их желание, — высказался Олейник.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует применить новый метод для разрешения конфликта на Украине. Министр армии США Дэниел Дрисколл проинформировал о намерениях главы Белого дома на встрече с дипломатами из Европейского союза. В Вашингтоне признали, что все ранее использовавшиеся способы урегулирования боевых действий не принесли ожидаемых результатов.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.