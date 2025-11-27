Экс-нардеп ответил, почему Зеленский вскоре испортит отношения с Трампом Экс-нардеп Олейник: Зеленский рассорится с Трампом и будет ждать его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может вступить в конфликт с главой Белого дома Дональдом Трампом, ожидая его отставки, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он не исключил, что украинский политик обвинит американского лидера в предательстве интересов Киева.

В следующем году мы увидим очень оригинальные позиции Зеленского. Это у меня какое-то предчувствие. От слов «благодарим Трампа» он первый начнет в хоре глобалистов петь песню, что Трамп предал Украину, предал свободу. В расчете на то, что потихоньку с этим трампизмом и самим Трампом в США глобалисты будут заканчивать. Это их желание, — высказался Олейник.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует применить новый метод для разрешения конфликта на Украине. Министр армии США Дэниел Дрисколл проинформировал о намерениях главы Белого дома на встрече с дипломатами из Европейского союза. В Вашингтоне признали, что все ранее использовавшиеся способы урегулирования боевых действий не принесли ожидаемых результатов.