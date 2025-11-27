День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:49

«Аэрофлот» совершит благотворительный рождественский рейс

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
Читайте нас в Дзен

«Аэрофлот» совершит благотворительный рождественский рейс SU1076 6 января. Полет пройдет по маршруту Москва — Новосибирск. Продажа билетов на рейс уже открыта.

Приглашенными гостями звездного рейса станут музыканты оркестра «Академия Русской Музыки» и художественный руководитель, главный дирижер — лауреат премии президента Российской Федерации Иван Никифорчин. На высоте 10 тыс. метров они исполнят мировые шедевры классической музыки. Среди самых узнаваемых композиций прозвучат фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.

«Аэрофлот» проводит благотворительные рейсы с 2024 года. Средства, полученные с продажи билетов, были направлены на поддержку детей-сирот, в том числе из исторических регионов России, медицинское обеспечение ветеранов ВОВ и на помощь организации по защите редких видов животных.

В ноябре «Аэрофлот» вошел в число победителей XI Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Благотворительные рейсы авиаперевозчика отметили специальным выбором жюри в номинации «Гуманитарная помощь».

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавится еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

Аэрофлот
Россия
благотворительность
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.