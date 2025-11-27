«Аэрофлот» совершит благотворительный рождественский рейс SU1076 6 января. Полет пройдет по маршруту Москва — Новосибирск. Продажа билетов на рейс уже открыта.

Приглашенными гостями звездного рейса станут музыканты оркестра «Академия Русской Музыки» и художественный руководитель, главный дирижер — лауреат премии президента Российской Федерации Иван Никифорчин. На высоте 10 тыс. метров они исполнят мировые шедевры классической музыки. Среди самых узнаваемых композиций прозвучат фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.

«Аэрофлот» проводит благотворительные рейсы с 2024 года. Средства, полученные с продажи билетов, были направлены на поддержку детей-сирот, в том числе из исторических регионов России, медицинское обеспечение ветеранов ВОВ и на помощь организации по защите редких видов животных.

В ноябре «Аэрофлот» вошел в число победителей XI Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Благотворительные рейсы авиаперевозчика отметили специальным выбором жюри в номинации «Гуманитарная помощь».

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавится еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.