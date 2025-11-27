День матери
27 ноября 2025 в 18:42

Макрон создает армию из 18-летних парней и девушек после слов о России

Макрон анонсировал введение добровольной военной службы во Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франция запустит новую форму добровольной военной службы для молодежи, заявил президент Эммануэль Макрон. Он объяснил, что страна не возвращается к обязательному призыву, но нуждается в «мобилизации нации» перед будущими угрозами, пишет France 24.

Мы не можем вернуться к призыву, но нам нужна мобилизация нации для собственной защиты. <…> Новая программа национальной службы начнет действовать со следующего лета, — сказал Макрон.

Добровольная служба будет доступна для юношей и девушек в возрасте 18–19 лет и составит десять месяцев. Первый месяц новобранцы проведут на обучении: им покажут, как обращаться с оружием, научат основам строевой подготовки и дисциплине.

Оставшиеся девять месяцев пройдут уже в действующих воинских подразделениях. Молодые добровольцы будут участвовать в ежедневных задачах армии на территории Франции — как в материковой части страны, так и в заморских регионах.

Макрон уточнил, что новая программа создается по образцу иностранных моделей, включая норвежскую, и будет полностью подчиняться Минобороны. Добровольцам обещают «строго военные» задачи, однако детали службы пока не раскрываются.

На старте отберут около трех тысяч наиболее мотивированных участников, а к 2030 году планируют увеличивать набор до 10 тыс. ежегодно и до 50 тыс. — к 2035-му. Участники смогут выполнять любые задачи внутри страны — от антитеррористических патрулей «Часовой» до службы в жандармерии и пожарных подразделениях начиная с 2027 года.

Власти выделят около 2 млрд евро для запуска программы. Деньги направят на новые казармы, форму и выплаты добровольцам. СМИ сообщают, что ежемесячное жалование может составить примерно 800 евро (72 тысячи рублей), им также обеспечат бесплатное питание и проживание.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Президент выразил в этой связи опасения, добавив, что объединение подвержено угрозе.

Франция
Эммануэль Макрон
военные
Европа
