27 ноября 2025 в 18:52

Экс-разведчик раскрыл, как Россия будет относиться к Украине после СВО

Риттер: Россия будет уважать суверенитет граждан Украины после конфликта

Фото: Социальные сети
Россия создаст необходимые условия для выбора гражданами Украины своего пути развития и будет уважать их суверенитет после завершения конфликта, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС. По его мнению, Москва не заинтересована в существовании несостоятельного украинского государства.

Россия будет уважать суверенитет украинцев и создаст условия, чтобы они могли выбрать свое будущее. Украина будущего должна быть нейтральной и процветающей. России не нужна неспособная Украина, — сказал Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что уважает российское руководство и уверен в наличии у Москвы проекта обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Аналитик добавил, что российские планы предусматривают создание условий для взаимного процветания всех сторон.

Особое внимание Риттер уделил исторической общности народов России, Белоруссии и Украины, сравнив их отношения с тремя сестрами. Он убежден, что РФ не может представить себе ситуацию, при которой одна из «сестер» оказывается в бедственном положении.

Ранее Риттер заявил, что разговоры о возможном вводе войск НАТО на Украину лишены практического смысла. По его словам, любые сценарии рассматриваются лишь на период после прекращения огня. Главным препятствием является позиция Вашингтона, без одобрения которого Европа не решится на такой шаг.

Россия
Украина
спецоперация
Скотт Риттер
