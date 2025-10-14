В ФРГ впервые вписали сценарий войны в буклет по гражданской обороне

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило обновленную брошюру с советами населению при ЧС, сообщает РИА Новости. В агентстве уточнили, что впервые в буклет «Подготовка к кризисам и катастрофам» включили сценарий войны.

Кризисы нарушают наши привычные повседневные процессы. […] Даже война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад, — сказано в предисловии руководства.

В материале говорится, что информацию на этот счет попросили внести жители Германии. Так, издание рекомендует прятаться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, а также искать укрытия в школах, музеях, на станциях метро или в гаражах.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post, заявил, что страна не пребывает в состоянии войны, но более не находится в условиях мира. Такой комментарий политик дал в связи с инцидентами с беспилотными аппаратами в Дании и на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Кроме того, альянс «Войны — больше никогда» организовал в Берлине акцию протеста, направленную против конфронтационной политики в отношении России. На площади перед Берлинской государственной оперой собралось свыше двух тысяч граждан, выразивших несогласие с курсом правительства. Демонстранты призвали власти к диалогу, осудили процесс милитаризации государства, поставки украинской стороне оружия и развертывание американских ракетных комплексов на территории ФРГ.