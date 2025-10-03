Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:38

В Берлине тысячи человек выступили против конфронтации с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии проходит демонстрация против конфронтации с Россией, сообщает РИА Новости. Акция, организованная альянсом «Войны — больше никогда», собрала свыше двух тысяч участников на плацу перед Берлинской государственной оперой. Протестующие требуют от правительства дипломатии и выступают против милитаризации страны, поставок оружия Украине и размещения американских крылатых ракет.

Говорят, что мы должны быть способны вести войну и побеждать, потому что утверждается, будто Россия хочет на нас напасть. С помощью этой лжи об угрозе разжигатели войны в политике и СМИ хотят заставить людей согласиться на безудержное наращивание вооружений и подготовку к войне, — говорится на сайте организаторов.

Демонстранты пришли с флагами мира, Палестины, совмещенными русско-немецкими флагами и баннерами с надписями «Стоп войне, ненависти и гонке вооружений» и «Так называемое объединение — вторая по масштабу ошибка в немецкой истории». Среди участников — генеральный секретарь партии ССВ Кристиан Лайе и ряд деятелей культуры Германии.

Ранее французский политолог Эмерик Шопрад заявил, что западных политиков, выступающих за диалог с Россией, называют «марионетками Москвы». Аналогичную реакцию вызывает и защита концепции многополярного мира, которая при этом, как он считает, больше соответствует национальным интересам Франции.

