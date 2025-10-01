Экс-евродепутат раскрыл, как на Западе клеймят за поддержку России Экс-евродепутат Шопрад: сторонников диалога с РФ в ЕС называют марионетками

Выступающих за диалог с Россией западных политиков называют «марионетками Москвы», заявил бывший депутат Европарламента, французский политолог Эмерик Шопрад. По его словам, которые приводит ТАСС, то же самое касается и тех, кто говорит о многополярности.

Когда вы, как я, защищаете многополярное видение, более соответствующее интересам Франции, <…> вас быстро записывают в лагерь «марионеток Москвы», — сказал он.

Ранее сообщалось о серьезном конфликте, который произошел между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По данным СМИ, Германия подозревает главу ЕК в стремлении к чрезмерной централизации власти в структурах Евросоюза. Основной причиной разногласий стали различные подходы к урегулированию украинского кризиса.

Тем временем Украина, по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, намеренно нагнетает напряженность в ЕС, чтобы оправдать выделение Киеву новых многомиллиардных сумм на продолжение конфликта. Он пояснил, что европейские чиновники уже в доле, поэтому будут лоббировать выделение денег.