Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 19:44

В МИД России объяснили целенаправленное нагнетание напряженности в ЕС

Посол Мирошник: Украина намеренно нагнетает напряженность в ЕС

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украина намеренно нагнетает напряженность в ЕС, чтобы оправдать выделение Киеву новых многомиллиардных сумм на продолжение конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В беседе с ТАСС он пояснил, что европейские чиновники уже в доле, поэтому будут лоббировать выделение денег.

Задача Киева вместе с евробюрократами, которые согласовали такой подход, — создать максимально нервозную атмосферу в странах ЕС, которая будет «положительно» влиять на настроение и электората, и депутатов, содействовать выделению средств на следующий год на продолжение кровопролития на территории Украины, — сказал он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина будет проводить антироссийские операции под чужим флагом с привлечением «перебежчиков». По словам дипломата, последние будут «признаваться» в неких проступках Москвы, чтобы запугать Европу Россией.

Он также уверен, что украинское правительство все больше средств, поставляемых Западом, направляет против гражданского населения. Так, в конце недели несколько районов Белгорода были обесточены из-за удара ВСУ с применением РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции.

Родион Мирошник
политика
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.