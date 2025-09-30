Украина намеренно нагнетает напряженность в ЕС, чтобы оправдать выделение Киеву новых многомиллиардных сумм на продолжение конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В беседе с ТАСС он пояснил, что европейские чиновники уже в доле, поэтому будут лоббировать выделение денег.

Задача Киева вместе с евробюрократами, которые согласовали такой подход, — создать максимально нервозную атмосферу в странах ЕС, которая будет «положительно» влиять на настроение и электората, и депутатов, содействовать выделению средств на следующий год на продолжение кровопролития на территории Украины, — сказал он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина будет проводить антироссийские операции под чужим флагом с привлечением «перебежчиков». По словам дипломата, последние будут «признаваться» в неких проступках Москвы, чтобы запугать Европу Россией.

Он также уверен, что украинское правительство все больше средств, поставляемых Западом, направляет против гражданского населения. Так, в конце недели несколько районов Белгорода были обесточены из-за удара ВСУ с применением РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции.