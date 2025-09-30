Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МИД раскрыли, на что Киев тратит поставляемые Западом средства

Мирошник: поставляемые Западом деньги Киев тратит на войну с гражданскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинское правительство все больше средств, поставляемых Западом, направляет против гражданского населения, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, в конце недели несколько районов Белгорода были обесточены из-за удара ВСУ с помощью РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции. Жилые дома и соцобъекты остались без энергоснабжения, также фиксировались перебои с водоснабжением.

Блэкаут в Белгороде стал очередным подтверждением того, что боевики киевского режима только усиливают войну с гражданскими, направляя именно на эти преступления все больше военных средств, поставляемых им западниками, — отметил Мирошник.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, по 26 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской и Белгородской областей, 12 и 11 — над территорией Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь БПЛА сбили над Волгоградской областью.

